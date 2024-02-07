Росія масовано атакує ракетами Київ: палають багатоповерховий будинок, автівки та СТО (подробиці)

Станом на 08:20 відомо, що внаслідок атаки виникла пожежа в багатоквартирному будинку.

Через ракетну атаку росіян вранці 7 лютого частина Києва залишилися без світла.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

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Де немає світла у Києві

"Внаслідок ворожої атаки уламками ракети в столиці пошкоджені дві високовольтних лінії. Частина споживачів на лівому березі наразі без електроенергії", - написав він.

У ДТЕК уточнили, що аварійне відключення сталося в Дніпровському районі.

"Через обстріл російських окупантів в Києві відбулось аварійне відключення світла в Дніпровському районі. Частина мешканців залишилась без електропостачання. Щойно дозволить безпекова ситуація енергетики оглянуть обладнання, з'ясують причини та зроблять все можливе, щоб якомога швидше повернути світло", - поінформували фахівці.

Наслідки ракетної атаки - горить багатоповерховий будинок

У КМВА додали, що ворожі уламки зафіксували в Дніпровському районі столиці.

"Внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків в Дніпровському районі столиці. Оперативні служби прямують на місце пригоди. Інформація уточнюється", - зазначила місцева влада.

Також, за словами Кличка, у Голосіївському районі через атаку ворога виникла пожежа.

"У Голосіївському районі, попередньо, загоряння в багатоквартирному будинку. Пожежно-рятувальний підрозділ прямує на місце", - написав він.

Згодом Кличнододав, що у цьому ж районі внаслідок атаки палають автівки та приміщення СТО.

"Всі служби на місці. Звернень до медиків наразі не надходило", - йдеться у його повідомленні.

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Через обстріл є постраждалі

Тим часом мер Києва уточнив, що внаслідок обстрілу є постраждалий у Дніпровському районі.

"Одному постраждалому в Дніпровському районі столиці медики надали допомогу на місці", - повідомив він.

О 08:20 стало відомо про двох постраждалих. Обом медики надали допомогу на місці.

Нагадаємо, вранці росіяни масовано атакували Україну. Вибухи лунали у Києві, Дрогобичах, Харкові, Миколаєві.

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