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Росія готує авіаудар по Софії Київській - голова УГКЦ Святослав

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Росія готує авіаудар по Софії Київській - голова УГКЦ Святослав

Associated Press

Окупанти хочуть знищити головну святиню Києва ще від часів Русі.

Росія хоче розбомбити Софію Київську - найголовнішу святиню українського народу від часів Київської Русі. 

Про це повідомив голова УГКЦ Блаженніший Святослав.

"Звертаюся до всіх християн із закликом про молитву за духовну святиню слов’янських народів та закликаю агресора стриматися від цього найжахливішого акту вандалізму. Нехай Свята Софія – Премудрість Божа, врозумить тих, хто задумав вчинити цей злочин!" - написав очільник УГКЦ. 

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко наголосив, що через дії окупантів він уже звернувся до ЮНЕСКО. 

"Міністерство оборони Російської Федерації заявило про намір бомбардувати “об’єкти Служби безпеки України” в центрі української столиці - місті Києві. Ці злочинні наміри несуть загрозу і людям, і святиням Києва. За кілька десятків метрів від заявленої цілі бомбардування розташовується Собор Святої Софії з мозаїками та фресками 11 століття. Ця унікальна архітектурна пам’ятка включена до Списку об’єктів Світової спадщини. Будь-яка шкода або руйнування собору, завдані росією, стануть непоправною втратою для всього людства. Вже направили листа до ЮНЕСКО. Закликаємо світову спільноту втрутитися у ситуацію та допомогти порушити мовчання ЮНЕСКО, щоб врятувати Собор Святої Софії від загрози знищення!", - написав Ткаченко. 

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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