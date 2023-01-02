Росія другу ніч поспіль атакує Київ та область: з'явилися подробиці ворожого обстрілу

Над Києвом, який у ніч проти 2 січня знову атакували дронами російські окупаційні війська, було збито понад 20 повітряних цілей.

Про це інформує Київська міська військова адміністрація.

"За час повітряної тривоги над столицею було збито 22 повітряні цілі", - сказано в повідомленні.

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У результаті нічної атаки Києва пошкоджені об‘єкти енергетичної інфраструктури. В столиці станом на ранок 2 січня запроваджено аварійні відключення електроенергії. Відповідно є знеструмлені об‘єкти теплопостачання.

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба додав, що область другу ніч поспіль відбиває атаки дронів. Він уточнив, що вночі окупанти пошкодили в регіоні об’єкт критичної інфраструктури та будинки людей.

"Черговий акт тероризму від рф. Внаслідок ударів в регіоні пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури та приватні будинки. Попередньо постраждалих немає. Усі служби на місцях. Працюємо над ліквідацією наслідків масованої атаки", - йдеться в його повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 2 січня у Києві та області лунала повітряна тривога. Вона тривала близько чотирьох годин поспіль. Армія країни-терористки РФ намагалася знову атакувати українські міста дронами.

За словами голови Київської ОВА Олексія Кулеби, росіяни запустили декілька хвиль дронів-шахедів. Ворог цілиться в об’єкти критичної інфраструктури.

Попередньо, повідомлялося про 20 збитих повітряних цілей.

У Києві в Деснянському районі впали уламки, у результаті чого 19-річний чоловік отримав різану рану стопи (наступив по необережності на уламки скла). Його направлено до травмпункту.

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