Категорія
Київ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Росія атакувала об'єкт цивільної інфраструктури на Київщині: є потерпілі

Росія атакувала об'єкт цивільної інфраструктури на Київщині: є потерпілі

Лікарня. / Фото: Associated Press

доповнюється

У середу, 8 травня, російські військові завдали ракетного удару по Київській області. У Броварському районі на обʼєкті цивільної інфраструктури сталося займання. 

Про це повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко.

"Внаслідок ракетної атаки та займання обʼєкту цивільної інфраструктури ушкодження отримали дві особи: жінка 1962 року народження та чоловік 1990 року народження", - повідомив мер міста. 

З його слів, травмованих у стресовому стані та з пошкодженням кінцівок було шпиталізовано до Броварської лікарні.

Наступна публікація