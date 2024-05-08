Росія атакувала об'єкт цивільної інфраструктури на Київщині: є потерпілі

У середу, 8 травня, російські військові завдали ракетного удару по Київській області. У Броварському районі на обʼєкті цивільної інфраструктури сталося займання.

Про це повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко.

"Внаслідок ракетної атаки та займання обʼєкту цивільної інфраструктури ушкодження отримали дві особи: жінка 1962 року народження та чоловік 1990 року народження", - повідомив мер міста.

З його слів, травмованих у стресовому стані та з пошкодженням кінцівок було шпиталізовано до Броварської лікарні.