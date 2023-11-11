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Росія атакувала Київщину ракетами "Іскандер": з'явилися фото наслідків

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Росія атакувала Київщину ракетами "Іскандер": з'явилися фото наслідків

Наслідки атаки на Київщині 11 листопада 2023 / Фото: Поліція Київської області

На Київщині дві ракети влучили у поле між двома населеними пунктами.

У Мережі з'явилися фото наслідків ракетної атаки у Київській області.

Кадри атаки опублікувала поліція Київської області.

За інформацією правоохоронців, вибуховою хвилею в області пошкоджено житлові будинки. Постраждалих та загиблих немає.

Сьогодні, 11 листопада, окупант завдав ударів по території області. Сили протиповітряної оборони ефективно спрацювали. На жаль, внаслідок атаки є пошкодження будинків", - йдеться у повідомленні. 

Станом на 10 ранку поліцейські оглядають місця атаки та фіксують наслідки ворожого обстрілу.

Нагадаємо, вранці 11 листопада, у річницю звільнення Херсона, у Києві пролунали вибухи. Міський голова Віталій Кличко розповів про ситуацію у місті.

Наслідки атаки на Київщині 11 листопада 2023 / © Поліція Київської області
Наслідки атаки на Київщині 11 листопада 2023 / Фото: Поліція Київської області
Наслідки атаки на Київщині 11 листопада 2023 / © Поліція Київської області
Наслідки атаки на Київщині 11 листопада 2023 / Фото: Поліція Київської області
Наслідки атаки на Київщині 11 листопада 2023 / © Поліція Київської області
Наслідки атаки на Київщині 11 листопада 2023 / Фото: Поліція Київської області

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ВИБУХИ в КИЄВІ до початку повітряної тривоги! ВСЕ, що відомо про атаку столиці від ІГНАТА на 9 ранку

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Дата публікації
Перегляди
3113
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