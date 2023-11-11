Росія атакувала Київщину ракетами "Іскандер": з'явилися фото наслідків

На Київщині дві ракети влучили у поле між двома населеними пунктами.
У Мережі з'явилися фото наслідків ракетної атаки у Київській області.
Кадри атаки опублікувала поліція Київської області.
За інформацією правоохоронців, вибуховою хвилею в області пошкоджено житлові будинки. Постраждалих та загиблих немає.
Сьогодні, 11 листопада, окупант завдав ударів по території області. Сили протиповітряної оборони ефективно спрацювали. На жаль, внаслідок атаки є пошкодження будинків", - йдеться у повідомленні.
Станом на 10 ранку поліцейські оглядають місця атаки та фіксують наслідки ворожого обстрілу.
Нагадаємо, вранці 11 листопада, у річницю звільнення Херсона, у Києві пролунали вибухи. Міський голова Віталій Кличко розповів про ситуацію у місті.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ВИБУХИ в КИЄВІ до початку повітряної тривоги! ВСЕ, що відомо про атаку столиці від ІГНАТА на 9 ранку
Читайте також:
- "Усе буде залежати не від ударів": експерт пояснив, чи будуть масштабні відключення світла в Україні
- Росіяни активізують наступ одразу на кількох напрямках: експерт про ситуацію на фронті
- Єрмак зробив заяву про переговори з Росією та територіальні поступки