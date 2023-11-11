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Росія атакувала Київщину "Іскандерами": влада повідомила про влучання ракет

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Росія атакувала Київщину "Іскандерами": влада повідомила про влучання ракет

Балістична ракета "Іскандер" / Фото: Associated Press

За даними КОВА, загиблих та постраждалих немає.

У Київській області дві балістичні ракети ворога влучили в поле між двома населеними пунктами.

Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

"Російські окупанти не залишають у спокої Київщину. Цієї ночі ворог атакував область БпЛА. Уранці продовжив атаку балістичними ракетами. Активно працювали сили ППО. Влучань в об'єкти критичної або житлової інфраструктури не зафіксовано", - йдеться у повідомленні. 

Начальник КОВА Руслан Кравченко щодо безпекової ситуації в регіоні додав, вибуховою хвилею пошкоджено 5 приватних житлових будинки. Зокрема, покрівлі, вибиті вікна. Також є незначні пошкодження господарських приміщень та одного з приватних підприємств. 

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За його словами, загиблі та постраждалі відсутні. 

"Мешканцям, чиє майно пошкоджено, буде надана вся необхідна допомога", - запевнив посаовець.

Нагадаємо, ТСН.ua зібрав все, що наразі відомо про атаку Росії на Київ та область.

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Дата публікації
Перегляди
1668
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