Романівський міст в Ірпені запрацює вже у неділю - Єрмак

Романівський міст в Ірпені запрацює вже у неділю - Єрмак

Це буде тимчасовий, насипний міст, який дозволить рух, постачання гуманітарної допомоги та пришвидшить відновлення міста.

Романівський міст в Ірпені запрацює вже завтра, 10 квітня.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.

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"Все відбудуємо і вже відбудовуємо. Романівський міст в Ірпені запрацює вже завтра (у неділю, 10 квітня – ред.)", - зазначив він.

За словами Єрмака, це буде тимчасовий, насипний міст, який дозволить рух, постачання гуманітарної допомоги та допоможе пришвидшити відновлення міста Ірпінь.

Голова ОП наголосив, що згодом міст буде відбудований повністю.

"Влада працює ударними темпами, щоб відновити інфраструктуру постраждалих від російської агресії регіонів", - підкреслив він.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що після того, що російські окупанти вчинили в Бучі, у Заходу більше не має бути вагань щодо запровадження жорстких санкцій проти РФ.

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