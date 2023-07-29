Роковини теракту в Оленівці: під зачиненим посольством РФ у Києві клубочився кривавий дим (відео)

Акція завершилася пантомімою, під час якої активісти демонстрували трагічну загибель військовополонених у колонії.
Увечері в суботу, 29 липня, у Києві біля зачиненої будівлі посольства РФ відбулася акція, приурочена роковинам теракту в колонії Оленівки, в результаті якого загинули полонені "азовці".
Про перебіг акції повідомила з місця події кореспондентка ТСН.ua Аліна Туришин.
Близько півтисячі людей прийшли із плакатами, на яких були заклики звільнити з полону бійців "Азову", та фотографіями загиблих в Оленівці.
Офіцер батальйону “Азов” із позивним “Дипломат” наголосив, що такого теракту відносно військовополонених в світовій історії не було.
Акція завершилася пантомімою, під час якої активісти демонстрували трагічну загибель військовополонених у колонії, а над металевими нарами клубочився кривавий дим.
Нагадаємо, у ніч проти 29 липня 2022 року у колонії в окупованій Оленівці стався вибух, внаслідок якого загинуло понад 50 полонених українських військових, а ще 130 були поранені. Згідно з розслідуванням української влади, вибух став наслідком застосування росіянами термобаричної зброї в бараку з полоненими "азовцями". За даними СБУ, були використані гранати "Джміль".
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