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Роковини теракту в Оленівці: під зачиненим посольством РФ у Києві клубочився кривавий дим (відео)

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Роковини теракту в Оленівці: під зачиненим посольством РФ у Києві клубочився кривавий дим (відео)

У роковини теракту в Оленівці під посольством РФ у Києві відбулася масова акція / Фото: скриншот з відео

Акція завершилася пантомімою, під час якої активісти демонстрували трагічну загибель військовополонених у колонії.

Увечері в суботу, 29 липня, у Києві біля зачиненої будівлі посольства РФ відбулася акція, приурочена роковинам теракту в колонії Оленівки, в результаті якого загинули полонені "азовці". 

Про перебіг акції повідомила з місця події кореспондентка ТСН.ua Аліна Туришин.

Близько півтисячі людей прийшли із плакатами, на яких були заклики звільнити з полону бійців "Азову", та фотографіями загиблих в Оленівці. 

Офіцер батальйону “Азов” із позивним “Дипломат” наголосив, що такого теракту відносно військовополонених в світовій історії не було. 

Акція завершилася пантомімою, під час якої активісти демонстрували трагічну загибель військовополонених у колонії, а над металевими нарами клубочився кривавий дим.

Роковини теракту в Оленівці: під зачиненим посольством РФ у Києві клубочився кривавий дим

Роковини теракту в Оленівці: під зачиненим посольством РФ у Києві клубочився кривавий дим

Нагадаємо, у ніч проти 29 липня 2022 року у колонії в окупованій Оленівці стався вибух, внаслідок якого загинуло понад 50 полонених українських військових, а ще 130 були поранені. Згідно з розслідуванням української влади, вибух став наслідком застосування росіянами термобаричної зброї в бараку з полоненими "азовцями". За даними СБУ, були використані гранати "Джміль".

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Дата публікації
Перегляди
120
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