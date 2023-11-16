Роботу знайшов у Telegram: 17-річний студент ліцею на Київщині працював на ФСБ

СБУ затримала підлітка у передмісті Києва саме тоді, коли він намагався сфотографувати одну з будівель ДСНС.

На Київщині ворожого коригувальника було засуджено до семи років тюремного ув’язнення. Сімнадцятирічний студент ліцею надавав супротивникові інформацію про координати об’єктів військової інфраструктури.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління СБУ у Києві та Київській області.

Зловмисника тоді затримали на місці злочину у передмісті столиці.

"За матеріалами СБУ сім років за ґратами проведе коригувальник, який зливав ворогові координати об’єктів військової інфраструктури. Служба безпеки зібрала беззастережні докази вини ще одного інформатора ФСБ, який проводив розвідувально-підривну діяльність на Київщині", – йдеться у повідомленні.

За уточненою інформацією від представників Служби безпеки, зловмисника виявили фахівці з кібербезпеки в березні 2023 року. За даними слідства, на початку лютого 2023 року його набрав співробітник кадрового підрозділу управління ФСБ Алтайським краєм.

За вказівкою ворога, агент розвідував інформацію, щоб окупанти проводили ракетні удари по об’єктах українських Сил оборони. СБУ задокументувала його злочинні дії та затримала його у передмісті Києва. Саме тоді він намагався сфотографувати одну з будівель Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Згідно з Єдиним державним реєстром судових рішень, зловмисником виявився 17-річний учень ліцею. За свою роботу на ворога підліток отримував гроші, які надходили на особисту банківську картку. Зокрема, за знімання військкомату він одержав 3,7 тис. грн.

Нагадаємо, у Києві до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна засудили місцевого мешканця, який у Telegram-каналі опублікував інформацію про місця дислокації ЗСУ. Через це у столиці загинули двоє людей, ще четверо отримали поранення.

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