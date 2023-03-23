Роботу київського метро продовжать на годину: графік

У Києві від 26 березня скорочують комендантську годину. Внаслідок цього розклад роботу метро також дещо зміниться.
Від 26 березня роботу столичного метро подовжать на 1 годину.
Про це повідомляє КМДА.
Там наголошують, що станції підземки зачиняються на вхід у різний час із урахуванням проходження останніх поїздів на лініях.
Нагадаємо, у Києві від неділі, 26 березня, громадський транспорт також працюватиме на годину довше через зміну тривалості комендантської години.
Крім того, у Києві від 1 квітня для пасажирів відновить роботу станція метро "Гідропарк".
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