"Роботу червоної гілки на лівому березі зупинять": як у Києві працюватиме метро в умовах надзвичайної ситуації

"Роботу червоної гілки на лівому березі зупинять": як у Києві працюватиме метро в умовах надзвичайної ситуації

Підземка перевозитиме працівників критичної інфраструктури лише в години пік, увесь інший час метро використовуватиметься як укриття.

У КМДА розповіли, як у Києві працюватиме метро в умовах надзвичайної ситуації.

Метро працюватиме для перевезення працівників критичної інфраструктури зранку та ввечері в години пік (приблизно шість годин на день), увесь інший час метрополітен використовуватиметься як укриття.

Про це заявив директор Департаменту транспортної інфраструктури Руслан Кандибор під час онлайн прес-брифінгу про заходи, які вживає міська влада у зв’язку із можливою подальшою агресією Росії.

Кандибор зазначив, що у разі надзвичайної ситуації роботу червоної гілки метро на лівому березі зупинять.

"Що стосується роботи червоної гілки метрополітену на лівому березі, то вона буде зупинена, оскільки ця гілка є відкритою і найбільш ураженою у випадку (можливого) бомбардування чи ракетних атак. Будуть розроблені спеціальні автобусні маршрути, які будуть підвозити людей до місця посадки у метрополітен для забезпечення їх доправлення до об'єктів критичної сфери", - пояснив він.

Кандибор наголосив, що метрополітен – це транспорт, який має споруди подвійного призначення, що використовуються для перевезення пасажирів та для захисту населення як сховище.

"Метро працюватиме для перевезення працівників критичної інфраструктури зранку та ввечері в години пік (приблизно шість годин на день), увесь інший час метрополітен використовуватиметься як укриття. Він забезпечений спеціальними приміщеннями для дотримання мінімальної гігієни та потреб людей. При цьому метрополітен має автономне електричне живлення, артезіанські свердловини та фільтро-вентиляційні установки для очищення повітря. Кожна станція облаштована герметизуючими затворами. Робота транспорту буде організована відповідно до документів і залежно від ситуації", – зазначив директор Департаменту транспортної інфраструктури.

Міський чиновник додав, що на кожній станції метрополітену наявні дефібрилятори. У касах та на постах поліції на кожній станції наявні аптечки надання першої домедичної допомоги, які відповідають всім нормам та стандартам.

"У разі необхідності метрополітен забезпечуватиме евакуацію населення до визначених місць збору. Крім того, автобуси будуть використані для евакуації киян, а також для евакуації працівників і документації стратегічно важливих установ міста. Ще раз наголошую, що ситуація залишається під контролем, ми повністю володіємо всією інформацією, яка є. Транспортна інфраструктура міста працює у штатному режимі, за звичним графіком. Ніяких збоїв наразі немає", – запевнив Кандибор.

Нагадаємо, згідно з даними української сторони в спільному центрі з контролю та координації, майже 250 одиниць військової техніки на території окупованого Донбасу розмістив нині Кремль. На окупованих територіях Донецької та Луганської областей нарахували майже сотню танків.