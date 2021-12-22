Робота в Києві: кому платять понад 90 тисяч гривень на місяць

Робота в Києві: кому платять понад 90 тисяч гривень на місяць

Найбільше отримують працівники IT-сфери.

Станом на кінець грудня середня зарплата у Києві становить 17,6 тис. грн. Найбільше у столиці отримують на посаді .Net developer - 91 тис. грн.

Про це свідчать дані сайту для пошуку роботи Work.ua.

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Серед найвисокооплачуваних посад також перебувають програміст django - 75 тис. грн, C++ developer - 74 тис. грн, Java developer - 72,5 тис. грн, Mobile та Game developer - 65 тис. грн.

У середньому від 35 тис. грн у Києві отримують брокери, автомаляри, стоматологи, ріелтори, укладальники плитки, фінансові директори та керівники відділів продажу.

Work.ua

Найнижча середня зарплата у Києві – 7,5 тис. грн. Стільки пропонують вахтерам та операторам квест-кімнат. Від 9 до 10 тис. грн отримують санітарки, прибиральниці, хореографи та посудомийниці. 11-12 тис. грн можна отримувати працюючи охоронцем, помічником юриста, покоївкою та вчителем.

Work.ua

Найбільше популярністю в Києві користуються такі вакансії:

Менеджер з продажу – 25 тис. грн

Продавець консультант – 14,5 тис. грн

Менеджер залу – 15 тис. грн

Водій – 21,5 тис. грн

Менеджер з роботи з клієнтами – 21 тис. грн

Бухгалтер – 18 тис. грн

Також кияни часто шукають роботу кухарем – 17,5 тис. грн, касиром та офіс-менеджером – 14 тис. грн.

Серед непопулярних вакансій – дезінфектор – 17,5 тис. грн, технік БТІ – 20 тис. грн та сountry manager – 38,8 тис. грн.

Нагадаємо, що в Україні вподовж року пошук персоналу зріс удвічі. Найбільш затребуваними в Україні стали фахівці зі сфер продажів, інформаційних технологій, банків та інвестицій, маркетингу, реклами та PR, транспорту й логістики.

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