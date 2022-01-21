Робота в Києві: кому платять 85 тисяч гривень на місяць

Робота в Києві: кому платять 85 тисяч гривень на місяць

Найбільше отримують працівники IT-сфери.

Середня зарплата у Києві станом на січень становить 18 тисяч гривень. Найбільше отримують працівники IT-сфери - до 85 тисяч гривень.

Про це свідчать дані сайту для пошуку роботи Work.ua.

Серед високооплачуваних посад перебувають Ruby on Rails програміст - 85 тис. грн, .Net-програміст - 80 тис. грн, C++ developer - 75 тис. грн, Java developer - 72,5 тис. грн, Angular-розробник - 70 тис. грн.

Work.ua

У середньому 40 тис. грн отримують ортопеди, ріелтори, Front-end програмісти, стоматологи, брокери, спеціалісти з інформаційної безпеки та автомаляри. Автомеханіки, гейм-дизайнери, тестувальники заробляють близько 30 тис. грн.

Найнижча середня зарплата у Києві – 7,5 тис. грн. Стільки пропонують вахтерам, трохи більше - операторам квест-кімнат. 10-12 тис. грн можна отримувати, працюючи посудомийницею, покоївкою, вчителем, охоронцем та помічником юриста. Операторам call-центру, ветеринарам, адвокатам та журналістам пропонують зарплату у розмірі 15 тис. грн.

Work.ua

Найбільше популярністю в Києві користуються такі вакансії:

Менеджер з продажу – 20 тис. грн

Продавець консультант – 12 тис. грн

Водій – 18,2 тис. грн

Адміністратор – 12,8 тис. грн

Бухгалтер - 15 тис. грн

Кухар – 14,5 тис. грн

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Також кияни часто шукають роботу вантажником – 12,5 тис. грн, касиром та офіс-менеджером – 11,5 тис. грн.

Серед непопулярних вакансій – менеджер з реклами - 17 тис. грн, менеджер з туризму та копірайтер – 15 тис. грн.

Нагадаємо, що відома IT-компанія у Києві потрапила в скандал через мову. Чоловікові відмовили у наступному етапі співбесіди через те, що він розмовляє українською.

Столичного айтівця не взяли на роботу через українську мову

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