Робота в Києві: хто отримує найбільше та кому підняли зарплати на 80% під час війни

У Києві зарплати залишаються найвищими в Україні. У середньому робітникам платять 20 тисяч гривень на місяць.

Найбільше в Києві отримують спеціалісти IT-сфери, однак високі зарплати також пропонують інженерам з комунікацій, ортодонтам, керівникам з нерухомомсті, директорам з маркетингу та ортопедам.

Про це свідчать дані сайту для пошуку роботи Work.ua.

Серед найбільш високооплачуваних посад – IOS-програміст – 70 тис. грн, програміст Java – 70 тис. грн, .Net-програміст – 60 тис. грн, Angular-розробник – 56 тис. грн, Full stack програміст – 55 тис. грн.

Зарплатню на рівні з програмістами в Києві отримують зернотрейдери – 60 тис. грн, керівники з нерухомості – 60 тис. грн, медіабайери – 55 тис. грн, директори з маркетингу – 50 тис. грн, трейдери та водії міжнародники – 45 тис. грн.

Хто отримує найбільше в Києві / Фото: Work.ua

Роботу з зарплатою від 25 до 30 тис. грн пропонують промисловим альпіністам – 25 тис. грн, автослюсарам і автомеханікам – 27,5 тис. грн, веб-дизайнерам – 28 тис. грн, тонувальникам і мотористам – 30 тис. грн.

Середню зарплату (близько 20 тис. грн) у столиці отримують столяри, швачки, юристи, фармацевти, копірайтери, ветеринари, монтажери, нотаріуси, SMM-менеджери та інші.

Найменше отримують вахтери, санітарки, прибиральниці, асистенти ветеринарних лікарів, покоївки, охоронці касири – від 7 до 14,5 тис. грн.

Найменша зарплата в Києві / Фото: Work.ua

У кого зросла зарплата

Зазначимо, що згідно з великого дослідження Work.ua збільшення середніх зарплат спостерігається у фахівців усіх рівнів кваліфікації на 10%. На найпопулярніших посадах – тотальне зростання, а у психологів – навіть на 80%.

Найбільш затребуваними в Україні лишаються фахівці, повʼязані з обслуговуванням клієнтів, торгівлею та фінансами. Практично на всіх посадах із топ-10 найзатребуваніших спостерігається зростання зарплат.

Найбільш відчутною різниця між зарплатами у ІІ кварталі 2022 та ІІ кварталі 2023 року є в охоронців, офіціантів та кухарів. З найменшим зростанням зарплат увійшли до літнього періоду водії.

Вплив міста роботи на розмір зарплати лишається актуальним, але тепер тут мається на увазі не тільки розмір міста, але і його близькість до зони бойових дій. Що більша небезпека руйнування Росією для підприємств, то менш охоче вони підіймають середні зарплати та оплату праці на керівних посадах.

Нагадаємо, повномасштабна війна змінила ринок праці в Україні. Найближчим часом популярними будуть професії саперів, будівельників, медиків та соцпрацівників. На деякі держзамовлення буде збільшено вже восени – таке рішення ухвалив уряд.

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