Робота в Києві: хто отримує найбільше під час війни та які є вакансії

У Києві зарплати залишаються найвищими в Україні під час війни. У середньому робітникам платять 18 тисяч гривень на місяць.

Найбільше в столиці як завжди отримують в IT-сфері, однак високі зарплати також пропонують арбітражникам, спеціалістам з логістики, трейдерам, ріелторам та бухгалтерам.

Про це свідчать дані сайту для пошуку роботи Work.ua.

Серед найбільш високооплачуваних посад .DevOps engineer - 75 тис. грн, Full stack програміст - 75 тис. грн та Python-програміст - 70 тис. грн.

Фото: Work.ua

Зарплатню на рівні з програмістами в Києві отримують стоматологи-ортопеди - 65 тис. грн, спеціалісти з логістики - 50 тис. грн, трейдери - 42,5 тис. грн, ріелтори - 40 тис. грн, фінансові директори та бухгалтери - 40 тис. грн.

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Роботу з зарплатою від 25 до 30 тис. грн пропонують інженерам - 28 тис. грн, автоелектрикам і автомеханікам - 27,5 тис. грн, виконробам - 27,5 тис. грн, PR-менеджерам і водіям - 25 тис. грн.

Середню зарплату (близько 18 тис. грн) у столиці отримують екскаваторники, юристи, столяри, маляри, шаурмісти, копірайтери та інші.

Найменше отримують санітарки, прибиральниці, асистенти ветеринарних лікарів, покоївки, охоронці - від 7,5 до 11 тис. грн.

Фото: Work.ua

Нагадаємо, в Україні зарплати знижуються і не встигають за інфляцією. ТСН.ua повідомляв, у яких регіонах ситуація на ринку праці найгірша.

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