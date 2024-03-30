Різкі коливання рівня води у Дніпрі: у Києві та області оголошено перший рівень небезпеки

Різкі коливання можливі внаслідок пропуску весняного водопілля.
На річці Дніпро у Києві та Бориспільському районі Київської області від останніх днів березня до 2 квітня можливі різкі коливання рівня води.
Про це інформує Український гідрометцентр.
За інформацією гідрологів, вода утримуватиметься на рівнях відміток затоплення заплав та понижених прирічкових територій. Оголошено перший рівень небезпеки – жовтий.
Різкі коливання можливі внаслідок пропуску весняного водопілля.
Рятувальні служби Києва перебувають на зв’язку з Укргідрометцентром, який проводить постійний аналіз розвитку гідрометеорологічної ситуації в басейні Дніпра, зазначають у КМДА.
Крім того, КП "Плесо" здійснює щоденний моніторинг рівня води в Русанівській протоці для попередження можливих підтоплень. Оновлені дані про рівень води публікуються щодня на сайті підприємства.
У Департаменті муніципальної безпеки КМДА нагадують, що у випадку надзвичайних ситуацій необхідно телефонувати цілодобово до "Київської служби порятунку" за номером 044 430 3713.
З алгоритмом дій у разі загрози підтоплення можна ознайомитися за цим посиланням.
Раніше повідомлялося, що в Україні в останні дні березня очікується сонячна погода. Температура повітря прогріється до +25℃. Найближчими днями також очікується тепла погода, однак від наступного тижня знову прийде похолодання.
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