"Ризик загинути досить високий": Кличко закликає киян відтермінувати повернення до столиці

Киян, які покинули місто, рятуючись від обстрілів та бомбардувань, просять не квапитись з поверненням додому.
На північ і схід від Києва ведуться серйозні бої.
Про це у п'ятницю, 1 квітня, повідомив мер української столиці Віталій Кличко, інформує Reuters.
"Ризик загинути (у Києві - Ред.) досить високий, і тому я раджу всім, хто хоче повернутися: будь ласка, почекайте трохи", - сказав він, звертаючись до мешканців, які виїхали з Києва.
Раніше голова Київської міської цивільної адміністрації Микола Жирнов заявив, що Росія відвела від Києва лише 20% своїх підрозділів.
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