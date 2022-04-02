"Ризик загинути досить високий": Кличко закликає киян відтермінувати повернення до столиці

"Ризик загинути досить високий": Кличко закликає киян відтермінувати повернення до столиці

Киян, які покинули місто, рятуючись від обстрілів та бомбардувань, просять не квапитись з поверненням додому.

На північ і схід від Києва ведуться серйозні бої.

Про це у п'ятницю, 1 квітня, повідомив мер української столиці Віталій Кличко, інформує Reuters.

"Ризик загинути (у Києві - Ред.) досить високий, і тому я раджу всім, хто хоче повернутися: будь ласка, почекайте трохи", - сказав він, звертаючись до мешканців, які виїхали з Києва.

Раніше голова Київської міської цивільної адміністрації Микола Жирнов заявив, що Росія відвела від Києва лише 20% своїх підрозділів.

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