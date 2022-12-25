Різдвяні абстракції, вишиванки та соняшники: у Києві залізничний вокзал вбрався у патріотичні кольори (фото)

Всесвітньо відомий швейцарський художник зі світла Геррі Хофштеттер здійснює у столиці свій арт-тур "Різдвяне світло для надії".

Головний залізничний вокзал України вбрався у патріотичні кольори, абстракції на різдвяну тематику, вишиванки та соняшники.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці" у Telegram.

"Дякуємо Геррі Хофштеттеру за ілюмінацію та підтримку України. Міністерство культури та інформаційної політики України, вдячні за таку неймовірну ініціативу. Сповнені надією та світлом у ці темні дні, продовжуємо наш рух до перемоги за графіком", - йдеться у повідомленні.

Всесвітньо відомий швейцарський художник зі світла Геррі Хофштеттер здійснює у столиці свій арт-тур "Різдвяне світло для надії". Митець на знак солідарності з українцями разом з невеликою командою і за допомогою власного електрогенератора цими різдвяними вечорами підсвічуватиме будівлі, необхідні для функціонування держави, житлові будинки, музеї, університети і церкви.

Нагадаємо, раніше кольорами українського прапора засяяли костел святого Миколая та Батьківщина-Мати, а також Міністерство культури та інформаційної політики Україн.

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