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Різанина у Києві: господаря квартири виявили вбитим кухонним ножем (відео)

Різанина у Києві: господаря квартири виявили вбитим кухонним ножем (відео)

Різанина у Києві: господаря квартири виявили вбитим кухонним ножем (відео)

Кухонний ніж, яким було вбито 41-річного чоловіка у Києві / Фото: Поліція Києва / Facebook

Як з’ясувалося, до злочину причетний 43-річний сусід, якого загиблий разом із дружиною запросили у гості.

У Дарницькому районі Києва в одній із квартир багатоповерхівки було виявлено тіло 41-річного місцевого мешканця із ножовим пораненням. 

Як повідомили у столичній поліції, підозрюваного у вбивстві оперативно затримали.

На місце події негайно прибули найближчий екіпаж патрульної поліції та слідчо-оперативна група районного управління поліції. 

Як з’ясувалося, до злочину причетний 43-річний сусід, якого загиблий разом із дружиною запросили у гості. Під час розпивання алкогольних напоїв між чоловіками виник конфлікт, під час якого сусід ударив господаря квартири кухонним ножем у груди. 

Затриманий за вбивство у Києві 43-річний сусід жертви / © Поліція Києва / Facebook
Затриманий за вбивство у Києві 43-річний сусід жертви / Фото: Поліція Києва / Facebook

Поліцейські вилучили знаряддя злочину та затримали фігуранта у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Затриманому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі. 

Нагадаємо, раніше у Києві поліція розкрила вбивство 30-річного чоловіка. Його зарізали, розчленували, а рештки замурували у гаражі.

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