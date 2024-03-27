Різанина у Києві: господаря квартири виявили вбитим кухонним ножем (відео)

Як з’ясувалося, до злочину причетний 43-річний сусід, якого загиблий разом із дружиною запросили у гості.
У Дарницькому районі Києва в одній із квартир багатоповерхівки було виявлено тіло 41-річного місцевого мешканця із ножовим пораненням.
Як повідомили у столичній поліції, підозрюваного у вбивстві оперативно затримали.
На місце події негайно прибули найближчий екіпаж патрульної поліції та слідчо-оперативна група районного управління поліції.
Як з’ясувалося, до злочину причетний 43-річний сусід, якого загиблий разом із дружиною запросили у гості. Під час розпивання алкогольних напоїв між чоловіками виник конфлікт, під час якого сусід ударив господаря квартири кухонним ножем у груди.
Поліцейські вилучили знаряддя злочину та затримали фігуранта у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Затриманому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі.
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