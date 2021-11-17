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Рішення влади Києва щодо здорожчання проїзду можуть заблокувати

Рішення влади Києва щодо здорожчання проїзду можуть заблокувати

УНІАН

Перед тим, як вирішити підвищити вартість проїзду, влада міста мала б дізнатися позицію ДРС.

Державна регуляторна служба України може скасувати рішення про підвищення вартості проїзду у громадському транспорті Києва.

Про це у середу, 17 листопада, заявив голова Державної регуляторної служби України Олексій Кучер.

"Якщо ДРС дійде висновку, що це підвищення є недоцільним або неадекватним, чи якщо Київрада не дослідила всі альтернативні шляхи вирішення проблеми – рішення не може бути ухвалено, – зазначив він.

Також у ДРС наголошують, що порушення вимог регуляторного законодавства є безумовною підставою для скасування ухваленого рішення в судовому порядку, що також підтверджено численною судовою практикою.

Нагадаємо:

Новини Києва: від 1 січня ціна на проїзду в громадському транспорті становитиме 20 грн

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