Рішення влади Києва щодо здорожчання проїзду можуть заблокувати

Перед тим, як вирішити підвищити вартість проїзду, влада міста мала б дізнатися позицію ДРС.
Державна регуляторна служба України може скасувати рішення про підвищення вартості проїзду у громадському транспорті Києва.
Про це у середу, 17 листопада, заявив голова Державної регуляторної служби України Олексій Кучер.
"Якщо ДРС дійде висновку, що це підвищення є недоцільним або неадекватним, чи якщо Київрада не дослідила всі альтернативні шляхи вирішення проблеми – рішення не може бути ухвалено, – зазначив він.
Також у ДРС наголошують, що порушення вимог регуляторного законодавства є безумовною підставою для скасування ухваленого рішення в судовому порядку, що також підтверджено численною судовою практикою.
Нагадаємо:
- Київська міська державна адміністрація 16 листопада повідомила про те, що від 1 січня 2022 року в Києві може суттєво здорожчати проїзд у громадському транспорті. Разова поїздка у метро, комунальних автобусах, трамваях та тролейбусах може зрости в два з половиною рази - до 20 гривень.
- Також у Києві слідом за громадським транспортом можуть здорожчати маршрутки.
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