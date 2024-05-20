Рік вважався зниклим безвісти: на фронті загинув відомий актор-лялькар (відео)

На фронті загинув відомий київський актор-лялькар Євген Невинський, який майже рік вважався зниклим безвісти.

Про це повідомив Український центр Міжнародної спілки діячів театру ляльок у Facebook.

Актор, механік театральної ляльки і військовий Євген Невинський зник безвісти у липні 2023 році. У травні цього року генетична експертиза підтвердила, що він загинув.

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"Майже рік в нас жевріла надія, що Женя ось-ось знайдеться. Може в госпіталі, може в полоні, але живий… Але ні… Генетична експертиза підтвердила, що Євген Невинський тепер вже є нашим небесним захисником", – йдеться у повідомленні.

Євгену Невинському було 50 років. Він добровольцем пішов на фронт після початку повномасштабного вторгнення, служив у 118-й окремій механізованій бригаді і зник 27 липня минулого року на Запорізькому напрямку.

Євген Невинський, актор-ляльковод і художник оформлювач ігрових ляльок протягом 30 років працював у Київському муніципальному театрі ляльок і Державному театрі ляльок. У цьому ж театрі він працював конструктором, крім того протягом більш ніж 10 років він викладав технологію виготовлення театральної ляльки на Кафедрі мистецтва театру ляльок КНУТКіТ ім. Івана Карпенка-Карого.

"Сьогодні ми попрощались назавжди з нашим актором, майстром сцени, геніальним майстром з виготовлення ляльки, викладачем і кращим другом, Євгеном Невинським. Євген з самого дитинства присвятив своє життя театру. Змалку він займався в театральній студії "Барвінок", а згодом прийшов в наш театр актором. 30 років роботи, більше півсотні ролей, більшість з яких — головні. Також він був геніальним майстром з виготовлення ляльки. Його роботи досі живуть на сценах українських театрів", – розповіли про Євгена Невинського у Київському театрі ляльок і вшанували його пам’ять.

Євген Невинський Сьогодні ми попрощались назавжди з нашим актором , майстром сцени, геніальним майстром з виготовлення ляльки , викладачем і кращим другом , Євгеном Невинським . Євген з самого дитинства присвятив своє життя театру . Змалку він займався в театральній студії «Барвінок», а згодом прийшов в наш театр актором. 30 років роботи , більше півсотні ролей, більшість з яких — головні . Також він був геніальним майстром з виготовлення ляльки. Його роботи досі живуть на сценах українських театрів. З першого дня повномасштабного вторгнення Євген служив в лавах збройних сил України . Так само віддано , як і на сцені . Євгене, ти будеш жити в наших серцях, наших думках, у виставах і в кожній твоїй добрій справі. Спочивай з миром, Друже… Дякуємо, що був у наших життях… Опубліковано Київський театр ляльок на лівому березі Дніпра Пʼятниця, 17 травня 2024 р.

Нагадаємо, на війні загинув відомий український актор театру і кіно Євген Шумілов.

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