РФ знову вдарила по Києву "Шахедами": які наслідки

Вночі 31 жовтня військові РФ вдарили по Києву безпілотниками. Внаслідок атаки ударних дронів зафіксовано падіння уламків в Подільському районі.

Про це повідомив керівник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Внаслідок падіння уламків виникла пожежа на відкритій місцевості. Її було оперативно ліквідовано. Також пошкоджено вікна у двох двоповерхових житлових будинках та одній адміністративній будівлі. Окрім того, є інформація щодо пошкодження високовольтної лінії електропередач. Попко наголосив, що інформація щодо постраждалих не надходила.

Зазначається, що це вже 20 повітряна атака на Київ протягом жовтня. Безпілотники заходили хвилями і з різних напрямків.

Повітряну тривогу у столиці протягом ночі оголошували двічі і сумарно тривала 2,5 год. Силами ППО всі російські дрони, які загрожували Києву, були знешкоджені.

"Вплані повітряних атак ворога для Києва цей місяць був напруженим - 20 повноцінних ударів дронами з повітря. За 31 день лише одного-єдиного дня в столиці не оголошували тривогу", - наголосив очільник КМВА.

Нагадаємо, речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов повідомив, що росіяни щоночі атакують Київ БпЛА. З його слів, дрони заходять на Київ на малих висотах і з різних боків, а також швидко змінюють маршрут.

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