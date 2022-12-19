РФ вночі випустила по Києву понад 20 безпілотників: скільки вдалося збити

В повітряному просторі Києва під час чергового удару ворожими дронами було зафіксувано понад 20 іранських БПЛА. Сили протиповітряної оборони знищили близько 15.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

За його словами, столиця витримала кілька хвиль атак іранських "Shahed". В повітряному просторі Києва було зафіксувано понад 20 ворожих безпілотників. Сили ППО знищили близько 15.

"На жаль, є влучання в об’єкт критичної інфраструктури. Аварійні служби ліквідовують наслідки. Інформація щодо жертв та руйнувань уточнюється", — зазначив Попко.

Раніше ТСН.ua зібрав все, що наразі відомо про нову російську атаку іранськими дронами. Вночі Київська міська військова адміністрація повідомила про 9 збитих ворожих безпілотників "Shahed”.

Мер столиці Віталій Кличко повідомляв, що кілька вибухів пролунали у Солом’янському та Шевченківському районах столиці.