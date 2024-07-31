РФ влаштувала другу хвилю атаки дронами на Київ: деталі від КМВА

Протягом двох хвиль атаки на столицю сили ППО збили понад 40 ворожих дронів.

Російські війська вранці 31 липня влаштували другу хвилю атаки на Київ безпілотниками. Однак вони не досягли своїх цілей, адже були збиті силами ППО.

Про це повідомила Київська МВА.

"Під час ранкової, другої хвилі повітряного удару дронами, ворожі БпЛА продовжили атакувати Київ хвилями з певних напрямків. Але жоден безпілотник своєї мети не досяг", – йдеться в заяві.

Сили та засоби ППО уразили ще кілька ворожих безпілотників.

Таким чином протягом двох хвиль атаки на Київ у повітряному просторі столиці та на підступах до міста було збито понад 40 російських дронів. Точні цифри нададуть Повітряні сили ЗСУ.

"За умов такої щільної і масованої повітряної атаки, наші сили та засоби протиповітряної оборони відпрацювали просто на відмінно! В Києві на цю хвилину попередньо без жертв та руйнувань!" – наголосили в МВА.

Нагадаємо, в ніч проти 31 липня у Києві пролунали вибухи та працювала ППО.

Згодом в МВА повідомили, що росіяни здійснили одну з наймасованіших атак по Україні дронами за всю війну. Головною ціллю був Київ. Під час першої хвилі атаки сили ППО збили понад 30 БпЛА.

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