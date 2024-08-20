РФ вдарила дронами і крилатими ракетами по Києву: що відомо

Вночі та зранку 20 серпня армія РФ завдала ракетно-дронового удару по Києву. Спочатку окупанти атакували ударними безпілотниками, а зранку - ракетами.

Про це повідомив керівник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

"Вночі окупанти атакували столицю ударними БпЛА. Дрони були знищені ППО. Сьогодні зранку повітряну тривогу оголосили через загрозу застосування крилатих ракет. До речі, це була вже 41 оголошена повітряна тривога для Києва від початку серпня", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, російська армія атакувала столицю з північного напрямку. Ймовірно, це були крилаті ракети на кшталт Іскандер-К. Силами і засобами протиповітряної оборони ракети були знищені ще на підступах до міста, наголосив Попко.

Наразі відомо, що в Києві минулося без руйнувань та потерпілих.