РФ вдарила "Цирконом" по Києву: ДСНС завершила рятувальні роботи – що відомо про постраждалих

По Києву сьогодні вдень, 25 березня, окупанти били "Цирконом" – однією із найновіших ракет в арсеналі РФ. Станом на 18:30 аварійно-рятувальні роботи у столиці завершено, повідомили у ДСНС.

Внаслідок ворожого обстрілу постраждало 10 осіб, зокрема 16-річна дівчина. Із них госпіталізовано було 2 особи. 25 людей отримали психологічну допомогу.

На місці обстрілів працювали 86 рятувальників, а також 16 одиниць техніки.

Нагадаємо, російські військові 25 березня завдали ракетного удару по Києву. Уламки впали у Печерському, Солом'янському, Дарницькому і Голосіївському районах столиці. Є руйнування і поранені.

За попередньою інформацією, для удару по Києву росіяни застосували протикорабельні ракети "Циркон".

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки спростував брехню російських пропагандистів, що нібито внаслідок цього удару було уражено ЗРК Patriot, штаб-квартиру ГУР і “центр ухвалення рішень” СБУ.

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▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Над Києвом збили балістичні ракети! Є потерпілі, серед них 16-річна дівчинка!

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