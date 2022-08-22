РФ може вдарити по низці об'єктів у Києві: мешканців попередили про небезпеку

Прості правила та заходи безпеки допоможуть зберегти життя вам та вашим близьким.

Міська влада Києва закликала мешканців столиці цього тижня бути особливо пильними, дотримуватися заходів безпеки та не ігнорувати сигналів повітряної тривоги.

Про це повідомили в КМДА.

У найближчі дні можливі загрози нанесення військами РФ ракетно-бомбових ударів по центрах прийняття рішень, військових об’єктах, об’єктах оборонної промисловості, критичної інфраструктури та розташованих поруч житлових масивах, а також об’єктах, що забезпечують життєдіяльність населення під час відзначення Дня Державного Прапора України та Дня Незалежності України.

"Будь ласка, за перших сигналів тривоги одразу прямуйте в укриття, уникайте масових скупчень людей, будьте особливо відповідальними щодо дотримання комендантської години!" – наголосив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Нагадаємо, у Києві заборонили проводити масові заходи від 22 до 25 серпня. Окрім того, у столиці від 21 до 24 серпня, протягом чотирьох днів, метро працюватиме для перевезень пасажирів за скороченим графіком.

В Україні запроваджують нові сигнали тривоги! Як вони звучать?

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