РФ масовано атакувала Київ дронами: в ОВА розповіли про наслідки

Вночі проти 22 грудня російська окупаційна армія під час тривоги завдала масованої атаки безпілотниками по Києву та області. Минулося без влучання, втім, уламки БпЛА завдали руйнувань.

Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

"Ворог завдав масованої атаки по області. Повітряна тривога тривала майже 2,5 год. Ворог атакував Київщину БпЛА. Активно працювали сили ППО по ворожих цілях", - йдеться у повідомленні.

За його словами, влучань "Shahed" в обʼєкти критичної інфраструктури немає. Втім, виникли пошкодження внаслідок падіння уламків збитих дронів. За попередньою інформацією, постраждалі відсутні.

В одному з районів області внаслідок падіння уламків пошкоджено три приватні будинки. В одному з недобудованих будинків сталася пожежа, яку оперативно ліквідували.

Нагадаємо, у Київській області тривога розпочалася о 22:37, а в столиці - о 23:05. У Києві пролунали вибухи.В КМВА повідомили про роботу ППО.

Уламки збитих БпЛА влучили в житловий будинок. На верхніх поверхах спостерігається відкрите полум'я.

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