РФ атакувала Київську область: пошкоджені будинки, поліція показала фото

Окрім будинків, пошкоджені гаражі, господарське приміщення та автомобіль.
Російські війська атакували Київську область 26 листопада, внаслідок чого зафіксовані пошкодження приватних та багатоквартирних будинків.
Про це повідомила поліція Київщини.
У заяві правоохоронців йдеться, що ворог знову здійснив обстріл території Київщини. Станом на 08:30 пошкоджено чотири приватні будинки, два багатоквартирні будинки, два гаражі, господарське приміщення та автомобіль.
Інформації про постраждалих наразі немає. Поліція документує наслідки ворожої атаки.
Правоохоронці також опублікували фото з пошкодженнями унаслідок російських ударів.
Нагадаємо, російська армія в ніч проти 26 листопада атакувала Київ дронами. Сили оборони знищили понад 10 ворожих безпілотників.
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