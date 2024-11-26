РФ атакувала Київську область: пошкоджені будинки, поліція показала фото

Російські війська атакували Київську область 26 листопада, внаслідок чого зафіксовані пошкодження приватних та багатоквартирних будинків.

Про це повідомила поліція Київщини.

У заяві правоохоронців йдеться, що ворог знову здійснив обстріл території Київщини. Станом на 08:30 пошкоджено чотири приватні будинки, два багатоквартирні будинки, два гаражі, господарське приміщення та автомобіль.

Інформації про постраждалих наразі немає. Поліція документує наслідки ворожої атаки.

Правоохоронці також опублікували фото з пошкодженнями унаслідок російських ударів.

Наслідки атаки на Київську область 26 листопада / Фото: поліція Київщини

Наслідки атаки на Київську область 26 листопада / Фото: поліція Київщини

Наслідки атаки на Київську область 26 листопада / Фото: поліція Київщини

Наслідки атаки на Київську область 26 листопада / Фото: поліція Київщини

Нагадаємо, російська армія в ніч проти 26 листопада атакувала Київ дронами. Сили оборони знищили понад 10 ворожих безпілотників.

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