РФ атакувала Київ ракетами: перші деталі від влади про наслідки та потерпілих

Сьогодні зранку, 2 вересня, Росія здійснила ракетну атаку на Київ. Екстрені служби працюють у Святошинському, Голосіївському та Шевченківському районах.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

З його слів, відомо про щонайменше двох потерпілих: одного з них госпіталізували. Зауважимо, що речник КМВА Михайло Шаманов ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив, що"відомо про одного пораненого".

За попередньою інформацією, у Святошинському районі на одному з місць падіння уламків горіли чотири автомобілі, наразі займання ліквідували. Також сталася пожежа у двоповерховій нежитловій будівлі. Пошкоджено МАФи поблизу станції метро «Святошин», а також вікна будівлі станції метрополітену. Станція працює.

У Голосіївському районі внаслідок атаки росіян пошкоджений корпус котельні. Пожежу ліквідували.

У Шевченківському районі сталося займання на території одного з підприємств.

Як повідомлялося, РФ здійснила комбіновану атаку на Київ. ППО знищила понад десяток крилатих та близько 10 балістичних ракет.

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