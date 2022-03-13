Резервний фонд бюджету Києва збільшили до 1,3 млрд грн

Розмір фонду в мирний час складає 250 мільйонів гривень.

Сьогодні на засіданні Київради було збільшено резервний фонд міського бюджету до 1,3 млрд грн.

Кошти будуть спрямовані на потреби оборони столиці та цивільний захист населення.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, передає КМДА.

Зокрема йдеться про компенсацію транспортним підприємствам столиці. В тому числі тим, які працюють в режимі укриття (наприклад, метрополітен). Та тим, хто вивозить людей з передмість, де тривають бої. Цими днями місто допомагає області і надає автобуси «Київпастрансу» для евакуації людей з Гостомеля, Бучі, Ворзеля та Ірпеня, з Броварського напрямку.

Також додаткові кошти потрібні на електро- та теплозабезпечення міста, інші гострі потреби Києва.

«Резервний фонд, який ми передбачали в бюджеті в мирний час, складає 250 мільйонів гривень. Сьогодні, в умовах війни, ми збільшуємо його до 1,3 мільярдів», - зазначив мер Кличко.

Нагадаємо, окупанти завдали артилерійський удар по Пуща-Водицькому психоневрологічному інтернату під Києвом.

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ТСН.ua



