“Революція” щодо домашніх улюбленців: на Київщині сільрада вирішила, скільки та кого можна утримувати

Депутати обмежили кількість котів та собак, яких можна утримувати в приватних будинках чи квартирах без згоди сусідів.

Іноді рішення місцевої влади дивує, особливо, за певних обставин часу. На Київщині місцеві депутати обмежили кількість котів та псів, яких можна утримувати в приватних будинках чи квартирах без згоди сусідів.

Про це повідомив журналіст Єгор Чечеринда у Facebook.

“Які доленосні рішення під час війни ухвалюють органи нашого місцевого самоврядування! Вороньківська селищна рада (село Вороньків на Київщині оспіване самим Олегом Скрипкою та гуртом ВВ!) цього тижня ухвалила вікопомне рішення для місцевих зоозахисників”, – ідеться у дописі Чечеринди.

Відтак, у приватних будинках тепер можна тримати не більше чотирьох котів та не більше трьох псів. У квартирах – не більше трьох котів та не більше двох псів.

"Інші варіанти – лише за згоди всіх навколишніх сусідів", - додав журналіст.

Місцева селищна голова Любов Чешко / Фото: із соцмереж

Нагадаємо, напередодні виконавчий комітет Вороньківської сільської ради заявив про наміри провести евтаназію безпритульних тварин на території громади.

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