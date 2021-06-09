Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіВипуски ТСНАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаАрхівПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Ремонтував ліфт та впав у шахту: в Києві в багатоповерхівці загинув чоловік (фото)

Ремонтував ліфт та впав у шахту: в Києві в багатоповерхівці загинув чоловік (фото)

Київ Оперативний

На місці трагедії працюють медики та правоохоронці.

У Києві на вулиці Декабристів у середу, 9 червня, під час ремонту ліфта в шахту впав монтажник. Від отриманих травм чоловік загинув на місці події. 

Про це повідомляє "Київ оперативний". 

За даними очевидців, монтажник ремонтував ліфт у багатоповерховому житловому будинку. Він не втримався та впав у шахту. 

Від отриманих травм чоловік помер. На місці трагедії працюють правоохоронці.

Обставини події встановлюються. 

Нагадаємо, в Тернопільській області у ДТП загинув 23-річний хлопець

Новини України: у Рівному студент-сирота зірвався з третього поверху гуртожитку і загинув

Новини України: у Рівному студент-сирота зірвався з третього поверху гуртожитку і загинув

 