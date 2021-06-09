Ремонтував ліфт та впав у шахту: в Києві в багатоповерхівці загинув чоловік (фото)

На місці трагедії працюють медики та правоохоронці.

У Києві на вулиці Декабристів у середу, 9 червня, під час ремонту ліфта в шахту впав монтажник. Від отриманих травм чоловік загинув на місці події.

Про це повідомляє "Київ оперативний".

За даними очевидців, монтажник ремонтував ліфт у багатоповерховому житловому будинку. Він не втримався та впав у шахту.

Від отриманих травм чоловік помер. На місці трагедії працюють правоохоронці.

Обставини події встановлюються.

Нагадаємо, в Тернопільській області у ДТП загинув 23-річний хлопець.

Новини України: у Рівному студент-сирота зірвався з третього поверху гуртожитку і загинув

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання