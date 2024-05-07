Реанімували патрульні: в Києві правоохоронці врятували чоловіка, голову якого притиснуло автівкою

За словами лікарів, саме своєчасна допомога патрульних врятувала йому життя.

В Києві правоохоронці врятували чоловіка, якого притиснуло автівкою. Сталося це під час того, як громадянин ремонтував на подвір’ї свою машину.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції України.

Як стало відомо, подія сталася, коли чоловік ремонтував авто у себе на подвір’ї. Якоїсь миті автівка сама поїхала та притиснула голову чоловіка до іншого припаркованого авто. На щастя, громадянин встиг покликати дружину, після чого знепритомнів.

“Жінка одразу зателефонувала на спецлінію 112. Лічені хвилини й Анастасія Шевчук та Олександр Фрасініч на місці. А далі протягом 5 хвилин реанімували чоловіка, який не дихав. По черзі, без зупинки робили непрямий масаж серця. І нарешті, чоловік почав знову дихати. Наразі життю врятованого нічого не загрожує та він під наглядом медиків. За словами лікарів, саме своєчасна допомога патрульних врятувала йому життя”, - розповіли в Нацполіції.

Нагадаємо, що в Києві під суд відправили шахраїв, які пропонували в Європі фейкову роботу.

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