Район навколо Золотих воріт посів 16 місце у рейтингу кращих районів світу

Центр Києва, зокрема мікрорайон Золотих воріт посів 16 місце у британському рейтингу 49 найкращих районів світу.

Укладачі назвали його історичним серцем міста та водночас зразком прогресивності.

Про це повідомляє сайт "Коментарі.Київ".

Британське видання "Time out" опитало більше 27 тисяч мешканців міст, щоб визначити найкращі райони для постійного проживання чи подорожей.

Українська столиця посіла у рейтингу 16 місце і обійшла у ньому Барселону, Амстердам, Париж, Прагу, Монреаль та Дубай.

Укладачі рейтингу відзначили поєднання сучасних міських технологій, зручні зелені зони та збереження історичної спадщини у районі Золотих Воріт. У матеріалі зазначено, що центр Києва "випромінює енергію та творчість".

У серпні минулого року лідер партії "УДАР", мер Києва Віталій Кличко пообіцяв за 5 років вивести Київ у сотню найкращих міст світу та представив план, який дасть змогу реалізувати цю мету. У травні цього року Київ посів 87-е місце у міжнародному рейтингу міст від компанії "Resonance". Крім того, на початку жовтня Київ очолив рейтинг українських міст від Forbes і був визнаний кращим містом для ведення бізнесу в Україні.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання