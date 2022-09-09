"Раптово виїхав на дорогу": у Києві сталася смертельна ДТП з велосипедистом (фото)

Водій не встиг вчасно зреагувати.
У Києві на Оболоні водій Toyota насмерть збив велосипедиста. ДТП сталася ввечері 8 вересня на з’їзді з проспекту Степана Бандери у бік вулиці Богатирської.
Про це повідомили в поліції Києва.
За словами водія, велосипедист раптово виїхав перед його автівкою на проїжджу частину.
"Водій не встиг вчасно зреагувати та здійснив наїзд на потерпілого, у результаті чого останній помер під час надання йому невідкладної медичної допомоги. Керманича, 1971 року народження, медики госпіталізували до лікарні", - розповів представник поліції.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами або без такого.
Нагадаємо, у Києві перейменували вулицю Волгоградську на Солом’янці на вулицю імені Романа Ратушного.
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