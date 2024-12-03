Ранковий удар по Київській області: що відомо про наслідки

Внаслідок ранкової атаки на Київщині пошкоджено інфраструктуру та приватне майно.

Сьогодні, 3 грудня, ворог здійснив чергову атаку на Київську область. Станом на 09:00 стало відомо про пошкодження у одному з населених пунктів регіону.

Про це повідомила поліція Київської області.

Внаслідок обстрілу пошкоджено чотири приватні будинки, газову трубу, два автомобілі та паркан. Також зафіксовано руйнування гаражного приміщення в іншому районі.

На щастя, постраждалих серед місцевого населення немає.

Поліція Київської області закликає мешканців дотримуватися заходів безпеки. У разі оголошення повітряної тривоги важливо негайно прямувати до найближчих укриттів і слідкувати за офіційними повідомленнями.

Місцева влада та екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків обстрілу.

Нагадаємо, у ніч на 3 грудня російські окупанти атакували Тернопіль безпілотником, влучивши в місцеве підприємство. Внаслідок удару спалахнула масштабна пожежа.

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