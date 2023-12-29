Ранковий ракетний удар по Києву: зросла кількість загиблих

Відомо про майже 30 потерпілих.

У Києві зросла кількість загиблих внаслідок падіння уламків збитих ракет у Шевченківському районі зранку 29 грудня. Відомо про двох жертв.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

"Тіло ще одного загиблого дістали з під-завалів складського приміщення в Шевченківському районі. Після ранкової атаки на столицю на цей час двоє загиблих", - наголосив мер.

Зазначається, що відомо про 28 постраждали, з яких - 25 постраждалих госпіталізували. З-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі звільнили чотирьох людей.

Як повідомлялося, під час повітряної тривоги у Києві сталися вибухи. Влада інформувала про інтенсивну роботу ППО. Сталися падіння уламків ракет у кількох районах міста.

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