Ранкові вибухи в Києві: в ОВА розповіли, що сталося

У Київській області та Києві зранку суботи, 14 січня, близько 06:00 були чутні звуки вибухів. На одному з об’єктів критичної інфраструктури сталося загоряння.

Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба.

"Близько 6 ранку були чутні звуки вибухів. На одному з об’єктів критичної інфраструктури маємо загоряння. На місці працюють відповідні служби", - йдеться у повідомленні керівника області.

За його словами, попередньо, минулося без постраждалих.

Вибухи в Києві зранку 14 січня

Вранці у Києві та області було чутно звуки вибухів. Повітряної тривоги в столиці не оголошували. Про вибухи почали повідомляти після 6:00 у Мережі.

Згодом керівник Офіса президента Андрій Єрмак написав у Telegram: "Спокійно".

Також у ЗСУ прокоментували ранкові вибухи у Києві. Заступник командувача Сухопутних військ ЗСУ, генерал-лейтенант Олександр Павлюк причини він не назвав, але сказав, що це не ППО і не "будь-які військові дії".

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