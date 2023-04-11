Рана біля ока і вирване волосся: на Київщині собаки з розплідника напали на маму з дитиною (фото)

На Київщині собаки породи кане-корсо напали на 35-річну жінку, яка разом із 7-річною донькою вийшла на прогулянку. Поліція відкрила справу.

Про це повідомила поліція Київщини.

Коли мама з дитиною вийшли на прогулянку, їхній сусід вивів погуляти на повідку, але без намордників собак породи кане-корсо.

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Чоловік є власником розплідника собак. Коли він виводив тварин, то забув зачинити двері розплідника, і собаки, що були всередині, вибігли на двір та покусали маму з дитиною.



Жінка з донькою отримали численниі рани тулуба та кінцівок.



Слідчі вже почали розслідування за фактом нанесення необережного тяжкого або середньої тяжкості тілесного ушкодження.

Фото: Поліція Київської області

Фото: Поліція Київської області

Фото: Поліція Київської області

Зауважимо, що йдеться про приватний розплідник Big invincible Star, який належить Дмитрові Сміяну. На розплідник вже давно скаржаться мешканці села, стверджуючи, що господарі не стежать, аби собаки не вибігали з двору. Люди розповідають, що Сміян може взагалі виїхати з дому у справах та не зачинити ворота. Тоді великі собаки спокійно гуляють селом, лякаючи перехожих.

Деталі історії

За інформацією видання Obozrevatel, інцидент стався 10 квітня в селі Михайлівка-Рубежівка Бучанського району Київщини. Деталі подій розповів батько постраждалої дівчинки Андрій Заремба.

"Ми вранці збиралися – я на роботу, дружина з донькою до школи. Дочка та дружина вийшли – і буквально за кілька секунд я чую жахливий крик. Вибігаю, а там цей господар Діма вивів трьох собак на повідці гуляти і, як завжди, не зачинив ворота. Й штук сім величезних псів накинулися на дочку. Вони потягли її з тротуару на траву та почали рвати. Господар бігає навколо, інших трьох собак на повідці покинув, репетує, але нічого зробити не може, пси його просто не слухаються", – розповів чоловік.

Йому спершу вдалося відбити у тварин доньку, а потім дружину. Жінку за ноги рвали одразу чотири собаки, ще троє – підбиралися до її голови.

"Я кинувся, відігнав трьох, накрив їй голову курткою, щоб вони до горла не дісталися, потім відігнав решту і поніс дружину в кут між огорожами, щоб хоч зі спини не напали на неї", – розповів Заремба.

За його словами, він сам викликав для рідних "швидку", а власники собак не робили нічого.

Чоловік стверджує, що цей інцидент Сміян намагався загладити, давши йому 400 дол. Заремба відмовився від грошей.

Фото: Cane Corso Kennel "Big Invincible Star" FCI

Постраждалих забрали до лікарні. У мами з донькою рвані рани на ногах, в ділянці попереку, на тілі. У дівчинки є рана від укусу в районі ока, вирваний шматок волосся. Вона не може вставати і плаче ночами. Лікарі кажуть, що на постраждалих чекає тривале лікування.

Що кажуть зоозахисники

Як повідомила зоозахисниця, адміністраторка Facebook-групи Dog help Ukraine Ніна Дорощук, правоохоронці викликали на місце Держветеринарну службу. Працівники служби мали б відправити собак на карантин, адже не відомо, чи здорові вони.

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"Поліція 40 хвилин чекала на представників цієї служби, але ніхто так і не приїхав. Потім вони заявили, що це не їхній обов'язок, мовляв, треба було звертатися до інспекції. Хоча закон чітко каже, що у таких випадках потрібно звертатися до Держветеринарної служби", – розповіла Дорощук.

Староста села Катерина Пасюк каже, що відправила до розплідника ветеринарів, щоб перевірили, чи є документи на тварин і чи немає у них сказу. Водночас Пасюк запевнила, що раніше скарг на господарів собак не надходило.

Що каже власник розплідника

Сам власник розплідника коментувати ситуацію не захотів.

"Я без адвоката нічого говорити не буду. Ми зараз у процесі, можливо, завтра він уже в мене буде", – сказав лише Сміян.

Зоозахисники стверджують, що господар собак тренує їх для охорони.

Нагадаємо, у Хмельницькій області 30-річний місцевий житель вбив пенсіонерку та підпалив квартиру, щоб замести сліди.

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