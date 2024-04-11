Ракетний удар росіян повністю зруйнував Трипільську ТЕС на Київщині

У ніч проти 11 квітня атаки російських військ повністю зруйнували Трипільську теплоелектростанцію на Київщині.

Про це повідомив очільник наглядової ради "Центренерго" Андрій Гота у коментарі "Інтерфакс-Україна".

Унаслідок влучань почалася масштабна пожежа в турбінному цеху. Наразі на підприємстві здійснюються роботи з локалізації вогню. Усі працівники, які були на зміні під час обстрілів, живі.

Мер міста Українки Олександр Туренко, де розташована ТЕС, закликав місцевих жителів зробити запаси води та зарядити усі електропристрої.

В "Укренерго" повідомили своє чергою, що внаслідок атаки окупантів пошкоджені підстанції та об’єкти генерації в Одеській, Харківській, Запорізькій, Львівській та Київській областях. На Харківщині запроваджені аварійні відключення світла.

Нагадаємо:

РФ завдає нищівних ударів по українській енергетиці. Тільки у березні російські атаки знищили 80% потужностей теплових електростанцій ДТЕК. І навіть за наявності необхідних матеріалів на усунення пошкоджень може піти багато місяців, якщо не більше.

Про це пише відоме американське видання The Washington Post. За даними видання, РФ має перевагу, оскільки Україна не має достатньої протиповітряної оборони. Електростанції можуть легко атакуватися знову.

Росія неодноразово завдавала ударів по енергомережі України, з лютого 2022-го по теплоелектростанціях ДТЕК завдано понад 160 атак. Понад 40 з цих ударів припали на останній опалювальний сезон. Після хвилі обстрілів рф минулої зими, які спричинили масштабні відключення електроенергії по всій країні в найхолодніші місяці року, ДТЕК відновив роботу енергоблоків, але більшість об'єктів знову зруйнована. ДТЕК також використав майже все своє резервне обладнання для усунення пошкоджень після інших російських ударів, що робить поточний ремонт ще більш складним.

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