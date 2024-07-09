Ракетний удар РФ по "Охматдиту": ціллю міг бути інший корпус - експерт Defence Express

Росіяни заявляють плюс-мінус метр, але в реальності, за словами експерта, як показує практика, плюс-мінус 50 метрів.

Не виключено, що ціллю російського удару був не корпус токсикології з відділенням хронічних гострих інтоксикацій "Охматдиту", а саме центральний.

Таке припущенння озвучив військовий експерт, головний редактор Defence Express Олег Катков в ефірі "Київ24".

"Саме "Охматдит" в неї був заведений у пам'ять як безпосередньо ціль для удару. Треба зазначити, що Х-101 атакує ціль незалежно при наявності завад для супутникової навігації чи без завад. Для навігації вона використовує систему DSMAC, тобто, коли вона летить, порівнює ландшафт під собою, порівнює безпосередньо супутникові знімки з еталоном зображення, яке вона фотографує під собою. І на основі цього безпосередньо орієнтується у просторі. Питання точності цієї ракети - рашисти заявляють плюс-мінус метр, в реальності, як показує практика, плюс-мінус 50 метрів. Тобто не виключено, що ціллю удару був не просто "Охматдит", не той маленький корпус, а саме центральний", - зауважив експерт.

Нагадаємо, журналіст Андрій Цаплієнко назвав імена пілотів, які атакували "Охматдит".

В понівечених стінах продовжують лікувати! Ситуація в Охматдиті на зараз

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