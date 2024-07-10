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Ракетний удар РФ по клініці "Адоніс" у Києві: стали відомі імена усіх загиблих та їхні фото

Ракетний удар РФ по клініці "Адоніс" у Києві: стали відомі імена усіх загиблих та їхні фото

Ракетний удар РФ по клініці "Адоніс" у Києві: стали відомі імена усіх загиблих та їхні фото

Загиблі працівники клініки "Адоніс" у Києві. ФОТО: adonis_clinic_ua/Instagram

Серед загиблих - головна медсестра, сестра-господиня, головний касир і два лікаря.

Стали відомі імена працівників клініки "Адоніс" у Києві, які загинули під час повторної ракетної атаки Росії 8 липня. 

Про це повідомили у пресслужбі медичного закладу. 

"Ця трагедія 08.07.2024 у нашій клініці ADONIS на Лівобережній забрала життя п’ятьох наших колег, які прийшли на роботу, щоб допомагати іншим", - написали вони.

Серед загиблих:

  • Світлана Іванівна Поплавська - лікар акушер-гінеколог, мати трьох дітей. 
  • Тетяна Василівна Шарова - старша медсетра, мати. У 2014 році на початку війни із сімʼєю тікали від війни з Донецька. Син був у полоні. 
  • Віктор Леонідович Брагуца - лікар УЗД діагностики, батько двох доньок. 
  • Оксана Василівна Корж - сестра-господин, матір двох дітей. Її менший син в цьому році закінчив школу, а старша донька нещодавно народила двійнят. 
  • Вікторія Анатоліївна Бондаренко - старший касир, матір двох дітей.
Загиблі працівники клініки
Загиблі працівники клініки "Адоніс" у Києві. ФОТО: adonis_clinic_ua/Instagram

Ще одна касирка клініки - Наталія Моляр, наразі перебуває в реанімації у вкрай важкому стані.

Нагадаємо, у понеділок, 8 липня, під час повторної атаки по Києву Росія вдарила в будівлю приватної клініки “Адоніс”. Внаслідок атаки загинуло двоє пацієнтів та п’ять співробітників медзакладу

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