Ракетний удар РФ по клініці "Адоніс" у Києві: стали відомі імена усіх загиблих та їхні фото

Серед загиблих - головна медсестра, сестра-господиня, головний касир і два лікаря.
Стали відомі імена працівників клініки "Адоніс" у Києві, які загинули під час повторної ракетної атаки Росії 8 липня.
Про це повідомили у пресслужбі медичного закладу.
"Ця трагедія 08.07.2024 у нашій клініці ADONIS на Лівобережній забрала життя п’ятьох наших колег, які прийшли на роботу, щоб допомагати іншим", - написали вони.
Серед загиблих:
- Світлана Іванівна Поплавська - лікар акушер-гінеколог, мати трьох дітей.
- Тетяна Василівна Шарова - старша медсетра, мати. У 2014 році на початку війни із сімʼєю тікали від війни з Донецька. Син був у полоні.
- Віктор Леонідович Брагуца - лікар УЗД діагностики, батько двох доньок.
- Оксана Василівна Корж - сестра-господин, матір двох дітей. Її менший син в цьому році закінчив школу, а старша донька нещодавно народила двійнят.
- Вікторія Анатоліївна Бондаренко - старший касир, матір двох дітей.
Ще одна касирка клініки - Наталія Моляр, наразі перебуває в реанімації у вкрай важкому стані.
Нагадаємо, у понеділок, 8 липня, під час повторної атаки по Києву Росія вдарила в будівлю приватної клініки “Адоніс”. Внаслідок атаки загинуло двоє пацієнтів та п’ять співробітників медзакладу.
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