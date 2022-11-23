Ракетний удар РФ: на Київщині електроенергії не буде протягом доби

Крім того, подекуди вводяться обмеження на водопостачання.

Через масовий обстріл критичної інфраструктури Росією на Київщині, зокрема в Ірпені й довколишніх селах електроенергії не буде протягом доби.

Про це повідомив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин.

У зв'язку з відсутністю електроенергії в Ірпені вводяться обмеження й на водопостачання.

"Сьогодні вода буде до 22:00. Завтра буде з 7:00 до 11:00 та з 17:00 до 22:00", - зазначив мер.

На території Ірпінської громади облаштовано шість пунктів обігріву. Із них два - цілодобові. Там жителі зможуть зігрітися та зарядити свої ґаджети. Список пунктів дивіться за посиланням.

Нагадаємо, сьогодні, 23 листопада, російські окупанти вкотре завдали по Україні масованого ракетного удару.

У Києві та області загарбники влучили у житлові будинки. Одна із російських ракет влучила у багатоповерхівку у Вишгороді на Київщині. Внаслідок цього сталася пожежа.

Ще одна ракета влучила у житловий будинок у Києві. Відомо уже про дев'ятьох постраждалих.

В ОВА повідомили, що через чергову масовану атаку РФ уся Київська область залишилися без світла. У столиці Києві призупинене постачання води.