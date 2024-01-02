Ракетний удар по Вишневому: пошкоджено квартири 700 людей, є постраждалі (фото)

За допомогою до медиків вже звернулися 16 осіб, одна з них – восьмирічна дитина.

У Вишневому Київської області через російську ракетну атаку пошкоджено квартири 700 людей.

Про це повідомив керівник Київської ОВА Руслан Кравченко в ефірі телемарафону.

За допомогою до медиків вже звернулися 16 осіб, одна з них – восьмирічна дитина, зазначив очільник ОВА.

"Зараз у Вишневому організовано штаб, повністю готові приміщення для тимчасового розміщення людей. Загалом у цьому мікрорайоні були пошкоджені квартири 700 людей, для 1000 людей у штабі буде організоване тимчасове проживання. Їх буде повністю забезпечено всім необхідним, а також забезпечено гарячим харчуванням", – сказав він.

За словами Кравченка, уламки російської ракети впали на подвір’я цілого мікрорайону, у зв’язку з цим було пошкоджено багато багатоквартирних будинків, а саме: вибиті вікна та віконні рами.

"Але ми у найближчий час розпочнемо заміри і будемо замовляти та встановлювати людям вікна. Людям буде забезпечене тимчасове комфортне проживання ", – сказав він.

Очільник Київської ОВА додав, що на місці працюють усі служби – ДСНС, поліція та швидкі.

Відомо, що від ночі загарбники випускали по Києву дрони, "Кинджали", крилаті ракети. Сили ППО збили понад 60 ракет Х-101/Х555Х-55 та десяток Х-47М2 "Кинжал".

Російська терористична армія у Києві вбила двох людей, майже 49 жителів столиці отримали поранення.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ❗❗ Ігнат - про атаку 2 січня: Основний удар був по Києву! Але Росія вгатила і по своєму ж селу!

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