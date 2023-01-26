Ракетний удар по Україні: у Києві та двох областях тривають екстрені відключення світла — ДТЕК

Оскільки Київ входить до великої енергетичної системи країни, столиця не може повернутися до стабілізаційних відключень.

У Києві, на Київщині та Дніпропетровщині продовжують діяти екстрені відключення.

Про це повідомляє ДТЕК.

"Під час останньої атаки Росія завдала значної шкоди українській енергосистемі, через що енергетики не можуть повернутись до стабілізаційних відключень", - зазначили у компанії.

Енергетики працюють над відновленням системи та покращенням ситуації.

Нагадаємо, у повітряному просторі Києва було зафіксовано близько 20 ракет різного типу. Усі повітряні цілі були знищені українськими захисниками. Міський голова Віталій Кличко заявив, що в Голосієвському районі впала частина ворожої ракети. Там загинув 55-річний чоловік. Ще двоє осіб постраждали.

Зазначимо, окупанти на Київщині влучили в енергетичний об’єкт і пошкодили багато цивільних об'єктів.

Загалом під час атаки 26 січня Росія випустила 55 ракет повітряного та морського базування, з них було знищено 47 ворожих цілей. Це були ракети Х-101, Х-555, Х-47 "Кинджал", "Калібр", Х-59. Для удару РФ використала літаки Ту-95, Су-35, МіГ-31К та кораблі з акваторії Чорного моря.

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