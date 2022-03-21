Ракетний удар по Подільському районі Києва: який вигляд має зруйнований торговельний центр (відео)

Російські окупанти застосовували заборонені міжнародним правом засоби ведення війни.
Увечері неділі, 20 березня, російська армія завдала ракетного удару у Подільському районі Києва. За останніми даними, внаслідок обстрілів загинули 8 людей.
За даними Генпрокуратури, збройні сили Російської Федерації застосовували заборонені міжнародним правом засоби ведення війни, здійснивши ракетний обстріл Подільського району столиці. Внаслідок удару виникла пожежа, зруйновано торговельний центр. Пошкоджено вікна у навколишніх житлових будинках та припарковані поруч автомобілі.
"Суспільне" оприлюднило відео в якому показало, який виглад має торговий центр у Подільському районі Києва після нічного обстрілу.
Нагадаємо, інформація щодо загиблих та постраждалих уточнюється. Прокуратура розпочала розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством.