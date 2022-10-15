Ракетний удар по Київщині: окупанти влучили в об'єкт енергетичної інфраструктури

Жертв у результаті ворожої атаки немає.

Вранці 15 жовня близько 07:00 Російська Федерація завдала ракетного удару по Київській області: потрапили в об'єкт критичної інфрастурктури.

Про це повідомили у НЕК "Укренерго".

"Сьогодні ворог здійснив черговий варварський напад на критичну інфраструктуру. В результаті об‘єкт енергетичної інфраструктури на Київщині зазнав тяжких руйнувань", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що фахівці вже працюють, щоб відновити надійність енергоживлення Києва та центрального регіону.

Людей просять ощадливо споживати електроенергію - від 17.00 до 23.00 години. "Будь ласка, не використовуйте енергоємні електроприлади, вимкніть зайве освітлення, перенесіть прання на нічні години", - йдеться у повідомленні.

До слова, голова ОВА Олексій кулеба повідомив, що жертв в результаті ворожої атаки немає. За його словами, відповідні служби фіксують наслідки та обставини атаки.

Повітряну тривогу на Київщині було оголошено о 07:07. Мешканці області у Мережі повідомляли про звуки вибухів. "Тривога" тривала одну годину.

Ракетні удари по Україні: думки експертів

Російська армія активізувала удари ракетами по українських містах. Військовий експерт Дмитро Снєгирьов вважає, що Москва хоче шантажувати Європу енергоресурсами. З його слів, саме для цього РФ позбавляє Україну можливості транспортувати енергетику до країн Європейського Союзу.

Директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки Павло Лисянський зауважує: масованими атаками агресорка Росія намагається примусити українське керівництво до переговорів.

Генерал Великої Британії та ексзаступник головнокомандувача силами НАТО в Європі Річард Ширрефф називає ракетні удари РФ "позицією слабкого у війні". А ще він провів паралелі з бомбардуваннями Лондона 1940-41 років німецькими фашистами.

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