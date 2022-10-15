Ракетний удар по Київщині: людей просять заощаджувати електроенергію

Після ракетного обстрілу об'єкту енергетичної інфраструктури на Київщині 15 жовтня людей просять ощадливо споживати електроенергію. Особливо - від 17:00 до 23.00.

Про це повідомляють у пресслужбі НЕК "Укренерго".

"Будь ласка, не використовуйте енергоємні електроприлади, вимкніть зайве освітлення, перенесіть прання на нічні години. Такі заходи дають нашим спеціалістам можливості якомога швидше стабілізувати ситуацію і провести необхідні відновлювальні роботи", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у компанії попереджають про можливі застосування графіків аварійних відключень.

Економити електрику у киян та жителів області просять і в Офісі президента. Таким чином хочуть мінімізувати наслідки атаки на об'єкт енергетичної інфраструктури на Київщині.

Все, що необхідно, сьогодні максимально раціонально підійти до споживання електроенергії. Це дозволить пройти ці труднощі усім нам менш помітно. Якщо цієї поради не дотриматися, матимемо ускладнення і доведеться знову діставати свічки та отримувати всі супутні з відсутністю електрики наслідки", - наголосив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Фото: Укренерго

До слова, 15 жовня росіяни завдали ракетного удару по Київській області. Окупанти потрапили в об'єкт критичної інфрастурктури.

Удари по критичній інфрастуктурі

Через ворожі атаки по енергосистемі України президент Володимир Зеленський закликав до "розумного споживання" електрики. Люди таки прислухалися. У вечірні години 10 жовтня мешканці Києва і області зменшили споживання на 26,5%, ніж у звичайний осінній день.

Через масований обстріл та пошкодження об'єктів інфраструктури компанія "ДТЕК" запроваджує погодинні відключення електроенергії в Києві та області. Так, електроенергію відключатимуть від 8 по 12 зранку, та від 20:00 по 24:00 ввечері.

Ударами про об'єктах енергетичної інфраструктури Кремль хоче далі шантажувати Європу енергоресурсами Військовий експерт Дмитро Снєгирьов вважає, що для цього РФ і позбавляє Україну можливості транспортувати енергетику до країн ЄС.

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