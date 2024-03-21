Ракетний удар по Києву: зросла кількість постраждалих

У Києві зросла кількість постраждалих внаслідок нічного ракетного удару армії РФ. Станом на ранок 21 березня відомо про 13 поранених киян.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ.

"Київ. Кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки збільшилася до 13 (з них - одна дитина)", - йдеться у повідомленні.

Тим часом у КМДА наголосили, що минулося без загиблих. До медзакладів столиці шпиталізували чотирьох потерпілих.

"Внаслідок ракетного удару в Києві отримали поранення 13 осіб: шість людей в Святошинському районі та сім - в Шевченківському", - уточнила місцева влада.

Потужна атака на Київ

Тривога у Києві тривала майже три години - від 03:21 до 06:10. На Київщині спрацювала ППО, згодом і столиця здригнулася від низки потужних вибухів.

Стало відомо, що окупанти здійснили сильну ракетну атаку на Київ. У кількох районах сталося падіння уламків ракети, виникли пожежі, пошкоджено автомобілі. Унаслідок атаки є постраждалі.

У КМВА повідомили, що вночі під час ракетної атаки на Київ сили ППО уразили приблизно три десятки ворожих ракет. Серед яких були і "Кинджали". Всі повітряні цілі було збито.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Ракетний удар по Києву! В Подільському району величезна вирва! В будинках гасили полум’я

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